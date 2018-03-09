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İsrail projesi Türkiye üzerinden

İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, Tel Aviv’le Ankara arasında Türkiye ve Avrupa Birliği’ne (AB) gaz sevkiyatı için gaz boru hattının yapımıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü, nihai anlaşmanın henüz imzalanmadığını söyledi

09 Mart 2018 Cuma 17:40
İsrail projesi Türkiye üzerinden

CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'nda konuşan Steinitz, “Türkiye ile hala bir anlaşmamız yok, İsrail’den Türkiye’ye giden boru hattı hala yok, bu konudaki görüşmeler hala devam ediyor” ifadelerini kullandı. İsrailli bakan, “Görüşmeler şimdilik gayet dostane bir şekilde devam ediyor.

 Ancak bildiğiniz üzere iş dünyasıyla hükümet arasındaki diyalog kurmak için bazen belli bir zamana ihtiyaç oluyor” diye konuştu. Steinitz, geçen temmuz ayında İsrail ve Türkiye’nin iki ülke arasındaki doğalgaz boru hattının yapımıyla ilgili çatı anlaşmayı imzalama kararı aldıklarını, ayrıca bu proje ile ilgili nihai anlaşmayı 2017’nin sonuna kadar imzalama konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

Steinitz ayrıca İsrail’in biri Türkiye’ye ve oradan AB’ye, diğeriyse Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden İtalya’ya uzanacak toplam iki boru hattının yapımıyla ilgili görüşmelerin de yoğun bir şekilde sürdüğünü söylemişti.
DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
İsrailTürkiyeEnerjiTel Aviv
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