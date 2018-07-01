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'İsrail saldırıları gerilimi tırmandırıyor'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye’de İsrail'le İran’ın karşılıklı saldırılarının, ayrıca İsrail uçaklarının "girişken" eylemlerinin kontrolden çıkmasının ve tüm bölgede "çok ciddi" gerilime yol açabilecek olmasının Rusya tarafından tehlike olarak değerlendirildiğini belirtti

01 Temmuz 2018 Pazar 16:50
'İsrail saldırıları gerilimi tırmandırıyor'

İsrail medyasına konuşan Mihail Bogdanov, ''Bu olayların, bu karşılıklı saldırıların ve hatta İsrail uçaklarının Suriye topraklarındaki bazı tesislere yaptığı girişken saldırıların, bir anda kontrolden çıkarak tüm bölgedeki durumun çok ciddi bir şekilde kötüleşmesine yol açabileceğini tehlike olarak görüyoruz'' dedi.

''Elbette ki bu durumun ne Rusya Federasyonu'nun ne de İsrail devletinin yararına olduğunu düşünüyorum'' uyarısı yapan Bogdanov, Rusya'nın bu durum hakkında siyasi yönetimden istihbarat servislerine çeşitli kurumlar kanalından ‘çok sıkı temas' halinde olduğu İsrail ile görüşmeye devam ettiğini sözlerine ekledi. İran'ı, Suriye'yi düşman bir toprağa dönüştürmeye çalışmakla suçlayan İsrail, İranlıların Suriye'deki askeri tesislerine sürekli olarak saldırıyor.
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