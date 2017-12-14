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İsrail sınır kapılarını kapattı

İsrail, Gazze Şeridi ile arasındaki Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

14 Aralık 2017 Perşembe 17:13
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İsrail sınır kapılarını kapattı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, Kerm Ebu Salim ticari sınır kapısı ile Erez sınır kapısının son güvenlik gelişmeleri nedeniyle  kapalı tutulacağını duyurdu. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden dün İsrail'e roket atıldığı iddia edilmişti.

Ordu Sözcüsü Adraee, konuya ilişkin açıklamasında, Gazze'den İsrail'e bir füze saldırısı olduğunu belirterek, bunun üzerine İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'a ait askeri bir bölgeye saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

Gazze'de giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı.

Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor.

Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrailFilistinGazze
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