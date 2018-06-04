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İsrail tatbikatlara doymuyor

İsrail ordusunun, ülkede bulunan tüm askeri hava üslerinde perşembe gününe kadar sürecek bir askeri tatbikat başlattığı bildirildi

04 Haziran 2018 Pazartesi 18:02
İsrail tatbikatlara doymuyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, tatbikatın perşembe gününe kadar süreceği belirtilerek, “Bu tatbikat daha önceden planlanmıştı ve ordunun kabiliyet gücünün ile her türlü ihtimale hazırlığının korunması planlanıyor.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, tatbikatın ülkenin güneyinde, Gazze sınırında da yapılacağı bildirilerek, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail ordusu 2018’in başından bu yana birçok askeri tatbikat gerçekleştirmiş, bazı tatbikatlara ABD ordusu da destek vermişti. İsrail ordusu, 30 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanıyor ve Gazze’ye Filistin direniş örgütleri tarafından İsrail bölgelerine roket atıldığını bahane ederek, hava saldırıları düzenliyor.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "yanan uçurtmalarla" zarar gördüğü gerekçesiyle İsrailli çiftçilerin zararının, Filistin yönetimine ait fonlardan tazmin edilmesi yönünde talimat verdiği bildirildi. Filistin'in aylık yaklaşık 180 milyon dolara ulaşan ithalat ve ihracattan elde ettiği gelirin vergisine İsrail tarafından el konuluyor. İsrail, daha sonra söz konusu miktarı, Ramallah'taki Filistin hükümetine teslim ediyor.

Örgüt, İran'a karşı korumayacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran ile silahlı çatışma durumunda İsrail'e Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün yardım etmeyeceğini açıklamıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ortağı olmayı sürdürmesina karşın NATO üyesi olmadığı için İsrail'e yüzde 100 güvenlik garantisi veremeyeceklerini duyurdu. NATO'nun Ortadoğu çözüm sürecine dahil olmadığını belirten Stoltenberg, "Bu bizim işimiz değil" ifadelerini kullandı. 
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