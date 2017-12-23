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İsrail UNESCO'dan çekilecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, örgütteki daimi temsilcisine İsrail'in UNESCO'dan gelecek yıl çekileceğini resmi olarak bildirmesi talimatı verdi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:25
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İsrail UNESCO'dan çekilecek

 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ndeki (UNESCO) daimi temsilcisine İsrail'in UNESCO'dan çekileceğini resmi olarak bildirmesi talimatı verdiği bildirildi.

 İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, örgütteki daimi temsilcisi Carmel Shama Hacohen'e İsrail'in UNESCO'dan gelecek yıl çekileceğini resmi olarak bildirmesi talimatı verdi.

UNESCO, 18 Ekim 2016'da aldığı kararla Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın "Yahudilikle bir bağının olmadığını" ilan etmişti.

Netanyahu, Ekim 2017'de yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığına "ABD'nin benzer kararına paralel olarak UNESCO'dan çekilmek için hazırlık yapılması" talimatı verdiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrailUNESCONetanyahu
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