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İsrail vuruyor, Rusya onarıyor

Rus askeri uzmanlar, Suriye ordusunun envanterindeki Rus yapımı füze savunma sistemi Pantsir-S1'in savaşa hazır durumda olmadığı için İsrail tarafından imha edilebildiğini belirtti

12 Mayıs 2018 Cumartesi 17:16
İsrail vuruyor, Rusya onarıyor

Rus askeri uzman Konstantin Sivkov, İsrail ordusunun yayınladığı Suriye’deki füze savunma sistemi Pantsir-S1'in vurulduğu belirtilen video ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sivkov, “70 füze ile saldırıldı, füzeler hava savunma sistemlerini hedef aldı. Görüldüğü üzere gerçekten de Pantsir-S vuruldu.

Düşük gabarili, yaklaşık 25 kilometre menzilli, süpersonik özelliği olmayan tanksavar füze kullanılmış. Pantsir-S’in nasıl imha edilebildiğine gelince, sistem savaşa hazır durumda değildi” diye konuştu. Mürettebatın sistemin yanında durduğuna ve silahı kullanmadığına dikkat çeken Sivkov, “Sistem savaşa hazır durumda olsaydı, bu füzeyi vururdu” ifadelerini kullandı.

Rus askeri uzman, “Yani savaşa hazır durumda olmayan füze sistemlerinin vurulmasından bahsediyoruz. Burada özel herhangi bir durum yok” dedi. Pantsir-S1’e yapılan saldırı ile ilgili bir değerlendirme de Rus askeri uzman Korotçenko’dan geldi. Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko’nun Sivkov ile aynı görüşte olduğu anlaşıldı. Korotçenko, Pantsir-S1’in aktif halde olmadığı için saldırıya karşılık veremediğini ifade etti.
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