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İsrail yine Gazze'ye saldırdı

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah kentinde yer alan bir bölgeye yaklaşık 1 saat arayla 2 hava saldırısı düzenledi. Hamas tarafından yapılan açıklamada ise 'Hava saldırısının karşılığı yine hava saldırısıdır' ifadesi kullanıldı

15 Temmuz 2018 Pazar 16:55
İsrail yine Gazze'ye saldırdı

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah kentinde yer alan bir bölgeye yaklaşık 1 saat arayla 2 hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin doğu sınırı yakınındaki Deyr Belah kentinde bir bölgeye yaklaşık bir saat arayla 2 hava saldırısı düzenledi. Sağlık Bakanlığından olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail savaş uçağının Hamas'a ait bir hedefi, İsrail'e yanan balon ve uçurtma gönderdiği gerekçesiyle vurduğu iddia edildi. Hamas ve İslami Cihad, önceki akşam, Gazze'deki saldırıların durması için Mısır'ın ara buluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.

'Hava saldırısının karşılığı yine hava saldırısıdır'

Hamas tarafından İsrail'in Gazze'ye sabah düzenlediği hava saldırısının ardından yapılan açıklamada ise "Hava saldırısının karşılığı yine hava saldırısıdır" ifadesi kullanıldı. Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Filistin direniş grupları, işgalcinin (İsrail'in) direnişle girdiği turu kaybedeceğini vurguluyor.

Hava saldırısının karşılığı yine hava saldırısıdır." ifadelerini kullandı. Kanu açıklamasında ayrıca, Filistin direniş gruplarının İsrail'in Gazze'de yeni bir denklem dayatmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Hamas ve İslami Cihad, önceki akşam, Gazze'deki saldırıların durması için Mısır'ın ara buluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine roket atıldığını ileri sürerek, Gazze Şeridi'nde önceki gün İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olduğunu iddia ettiği 40'a yakın hedefi vurduğunu açıklamıştı. Saldırılarda, Gazze şehir merkezi yakınındaki inşaat halindeki bir bina da vurulmuş, bombardımanda binanın yakınındaki Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) adlı Filistinli çocuklar şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı.
AA

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