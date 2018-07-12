İsrail yine Suriye'yi vurdu

İsrail ordusundan (IDF) yapılan yazılı açıklamada, Taberiye Gölü üzerinde İsrail hava sahasını 10 km. ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen İHA'ya karşılık olarak gece saatlerinde Suriye'de 3 askeri hedefin vurulduğu belirtildi. Açıklamada, insansız hava aracının Patriot hava savunma sistemi ile vurulduğu anın görüntüsü de paylaşıldı. IDF misilleme olarak Suriye'de 3 askeri hedefin vurulduğu anların görüntülerini de yayımladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise İsrail'in Kuneytra bölgesine yönelik saldırısına Suriye hava savunma sisteminin karşılık verdiğini duyurdu. SANA'nın bir askeri yetkiliden aktardığı açıklamada "İsrail hava aracı bazı ordu mevkilerine bri dizi füze fırlattı" dendi. SANA, İsrail'in hedef aldığı askeri mevkilerin Hadar ve Cuba kasabaları yakınında olduğunu da belirtti. Ajans saldırıların bazılarının hava savunma sistemi sayesinde önlendiğini ve saldırılar sonucu can kaybı olmadığını sadece fiziksel zararın meydana geldiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesiyle eş zamanlı gerçekleşen olay görüşmede de gündeme gelmişti. Netanyahu "Hem hava hem de kara sınırlarını ihlal etme girişimlerini çok sıkı bir şekilde bastıracağımızı vurgulamak isterim" demişti. İsrail, Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak 1981'de ilhak ettiğini açıklamıştı ancak uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımadı.

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