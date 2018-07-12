Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89571
ALTIN
195.942
DOLAR
4.8336
STERLİN
6.4564
EURO
5.6468

İsrail yine Suriye'yi vurdu

İsrail ordusu, Suriye'ye ait olduğunu iddia ettiği bir insansız hava aracının, İsrail hava sahasını ihlal etmesine misilleme olarak Suriye'de 3 askeri hedefi vurduğunu açıkladı

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:17
İsrail yine Suriye'yi vurdu

İsrail ordusundan (IDF) yapılan yazılı açıklamada, Taberiye Gölü üzerinde İsrail hava sahasını 10 km. ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen İHA'ya karşılık olarak gece saatlerinde Suriye'de 3 askeri hedefin vurulduğu belirtildi. Açıklamada, insansız hava aracının Patriot hava savunma sistemi ile vurulduğu anın görüntüsü de paylaşıldı. IDF misilleme olarak Suriye'de 3 askeri hedefin vurulduğu anların görüntülerini de yayımladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise İsrail'in Kuneytra bölgesine yönelik saldırısına Suriye hava savunma sisteminin karşılık verdiğini duyurdu. SANA'nın bir askeri yetkiliden aktardığı açıklamada "İsrail hava aracı bazı ordu mevkilerine bri dizi füze fırlattı" dendi. SANA, İsrail'in hedef aldığı askeri mevkilerin Hadar ve Cuba kasabaları yakınında olduğunu da belirtti. Ajans saldırıların bazılarının hava savunma sistemi sayesinde önlendiğini ve saldırılar sonucu can kaybı olmadığını sadece fiziksel zararın meydana geldiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesiyle eş zamanlı gerçekleşen olay görüşmede de gündeme gelmişti. Netanyahu "Hem hava hem de kara sınırlarını ihlal etme girişimlerini çok sıkı bir şekilde bastıracağımızı vurgulamak isterim" demişti. İsrail, Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak 1981'de ilhak ettiğini açıklamıştı ancak uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımadı.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan Hindistan'a uyarı
İran'dan Hindistan'a uyarı
BAE'ye 'savaş suçu' suçlaması
BAE'ye 'savaş suçu' suçlaması
Kerkük'te hesapları tutmadı
Kerkük'te hesapları tutmadı
Almanya'dan Puigdemont'un iadesine yeşil ışık
Almanya'dan Puigdemont'un iadesine yeşil ışık
PKK, Irak'ın köylülerden haraç topluyor
PKK, Irak'ın köylülerden haraç topluyor
Gürcistan NATO yolunda
Gürcistan NATO yolunda
Trump 'koruma' parası istiyor
Trump 'koruma' parası istiyor
Türkiye ve İran kilit rolde
Türkiye ve İran kilit rolde
İbadi'den Kerkük çıkışı
İbadi'den Kerkük çıkışı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim