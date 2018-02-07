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İsrail yine Suriye'yi vurdu

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında orduya ait mevkilere füze saldırısı düzenlediği duyuruldu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:05
İsrail yine Suriye'yi vurdu

İsrail'den konuyla ilgili açıklama gelmezken, Suriye ordusu füzelerin çoğunun hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı.

Suriye, 'yeni bir İsrail saldırganlığı' olarak tanımladıkları saldırının Şam yakınlarındaki askeri mevkilere yönelik olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Resmi haber ajansı SANA İsrail savaş uçaklarına hava savunma sisteminin yanıt verdiğini duyururken, Suriye ordusundan yapılan açıklamada İsrail savaş uçaklarının füzeleri fırlatırken Lübnan hava sahasını kullandığı öne sürüldü.

 Ordudan yapılan açıklamada "Bu sabah İsrail savaş uçakları Lübnan hava sahasından Şam kırsalındaki askeri mevkilerimizden birine bir dizi füze fırlattı. Hava savunma sistemimiz onları engelleyip çoğunu yok etti" dendi.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
IsailSuriyeŞam
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