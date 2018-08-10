İsrail zulmü hız kesmiyor

İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında bir aile trajedisi daha yaşandı. Dokuz aylık hamile İnas Muhammed Ebu Hammaş ile 1,5 yaşındaki kızı Beyan saldırıda şehit düşerken, ağır yaralanan baba Muhammed (29) ise yoğun bakıma alındı.

Gazze Şeridi'nde İsrail sınırına 3 kilometre uzaklıktaki Deyr el-Belah kentinde yaşayan Ebu Hammaş ailesi İsrail'in dün gece düzenlediği saldırıların kurbanı oldu. Komşuları Ebu Hammaş ailesinin evinin saldırılarda isabet aldığını ancak yarım saat sonra öğrendi.

Eve gelen komşular İnas, kızı Beyan ve henüz anne karnındaki bebeğin parçalanmış cesetleriyle karşılaştı. Evin beyaz duvarları masumların kanıyla kırmızıya dönmüştü. İnas'ın kız kardeşi İman (19), yaşadığı acıyı şöyle anlattı: "Evlerinin bombalanacağını ve kızıyla birlikte uyurken şehit olacağını hiç düşünmedim. Onların tek suçu Filistinli olmak.

Evin bu şekilde bombalanıp hamile ablam, kızı ve eşine karşı böyle çirkin bir suç işlenmesi akla gelir miydi." Ablasının, küçük kızı Beyan'a çok düşkün olduğunu ve sürekli fotoğraflarını çekip Facebook sayfasına koyduğunu söyleyen İman, "Rezzan ismini vermeyi istediği ikinci kızının doğmasını bekliyordu. Her anne gibi o da çocukları için güzel bir gelecek hayal ediyordu." dedi.

AA