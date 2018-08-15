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İsrail’den en fazla uçuş Türkiye’ye

İsrail pazarında Türk havalimanları ile Türk hava yolu şirketleri hatırı sayılır yolcu sayısına ulaştı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:06
İsrail’den en fazla uçuş Türkiye’ye

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı verilerine göre, Türkiye'deki havalimanlarından transit geçişler de dahil yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak bir milyon 142 bine yükseldi.

Tel Aviv Ben Gurion ile yolcu trafikleri sıralamasında İstanbul Atatürk Havalimanı yüzde 18 artışla 598 bin 481 yolcu ile birinci, yüzde 2.34 artışla Antalya Havalimanı 249 bin 312 yolcu ile 16'ncı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise 247 bin 624 yolcu ile 17'nci oldu.

Türk Hava Yolları, 598 bin 338 yolcu taşımasıyla birinci, Pegasus Havayolları ise 305 bin 250 yolcu ile 8'inci oldu. İsrail-Türkiye arasındaki kargo taşımacılığı da ön sıralarda yer alıyor.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'den 5 bin 119 ton, 7 bin 281 ton da İsrail'den kargo olmak üzere toplam 12 bin 400 ton kargo taşındı. Türkiye'ye giren İsrailli turist sayısı bu yılın 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 25.15 artarak 171 bine 679'a yükseldi.

Türkiye'ye Tel Aviv'den her gün İstanbul'un yanı sıra Antalya'da dahil 20 uçak seferi yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İsrailTürkiyeTel Aviv
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