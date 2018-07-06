İsrail’den Endonezya planı

EYÜP KABİL/İSTANBUL

Endonezya dünyadaki en fazla Müslüman nüfusun yaşadığı ülke ve Filistinliler ile de iyi ilişkilere sahip. Halkın büyük çoğunluğu Müslüman ve bu Güneydoğu Asya ülkesi, İsrail ile hiçbir siyasi bağa da sahip değil. Hal böyle olunca İsrail'in Endonezya ilgisi dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre Arap ve Müslüman ülkeler ile yakınlaşmaya çalışarak bölgedeki yalnızlığını gidermeye çalışan İsrail yönetimi

Suudi Arabistan’la yaklaşmanın yanı sıra, bu ülke vasıtasıyla diğer Müslüman ülkelerle de bağ kurmanın peşinde. İşte İsrail'in diplomatik ilişki kurmak istediği ülkelerin başında, dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olarak kabul edilen Endonezya geliyor.

Kısa süre önce Endonezya Ulema Hareketi Genel Sekreteri Yahya Halil Setaguf, İsrail’e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyareti fırsata çevirmek isteyen İsrail Dışişleri Bakanlığı, Endonezya Dışişleri Bakanlığı ile yürütülen anlaşma kapsamında Endonezyalı turistlere İsrail’e giriş izni verileceğini ve bunun karşılığında İsrailli turistlere de özellikle Bali’deki turistik mekanlara gitme kolaylığı tanınacağını duyurdu.

İsrail propaganda malzemesi yapacak

İsrail yıllardır, 260 milyon nüfuslu dünyanın en büyük Müslüman ülkesi olan Endonezya ile diplomatik ilişkiler kurmaya çalışıyor.

Ancak bu konuda başarılı olabilmiş değil. Endonezya ile diplomatik ilişki kuramayacağını anlayan İsrail yönetimi şimdi yeni planı uygulamaya koyduğu anlaşılıyor. Bu yeni planda diplomatik ilişki kurulması hedefi geri plana itilerek, öncelikle kültürel ve turistik anlaşmalarla yakınlaşma cihetine gidiliyor.

Endonezya hükümeti tarafından İsrail'le kültürel ve turistik alanlarda resmi olmayan anlaşmalar yapılmasında bir sakınca görülmüyor.

Ancak İsrail tarafı olaya çok farklı bakıyor. Bu kültürel ve turistik anlaşmaları, diplomatik ilişki kurulması için bir basamak olarak görüyor.

Bu bağlamda kültürel ve turistik anlaşma haberleri ile Tel Aviv yönetimi, Endonezya ile diplomatik ilişkilerin başladığı izlenimi vererek, bunu İslam ülkeleri nezdinde meşrulaşmak için bir propaganda malzemesi olarak kullanmak istiyor.