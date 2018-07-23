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İsrail’den Rusya’ya İran baskısı

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pazartesi günü İsrail'i ziyaret etti. Görüşmenin ana gündemini Suriye konusu teşkil etti. Ziyaretin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 11 Temmuz'daki Moskova çıkarmasının ardından gelmesi dikkat çekiyor. Netanyahu, İran ve Hizbullah'ın Suriye'den çekilmesini istiyor

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:16
İsrail’den Rusya’ya İran baskısı

YENİ MESAJ/DETAY HABER

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 23 Temmuz'da İsrail'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geleceğini belirtti.

Netanyahu, Lavrov'la görüşmenin ana gündem maddesinin Suriye olacağını söyledi.

Kabinede yaptığı açıklamada ülkesinin Suriye ile 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'na bağlı kalmaya devam edeceğini belirten Netanyahu, "İsrail, İran ve onun 'uydularının' Suriye'de askeri üs kurma girişimlerine karşı gerekli adımları atacaktır" diye konuştu.

Netanyahu ile Lavrov arasındaki görüşmede Suriye'deki İran ve Hizbullah varlığı da gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Lavrov'a Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov da eşlik etti.

Lavrov Pazar günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin güneyindeki olaylar, terörle mücadele gibi bazı konuları ele almıştı.

6 ayda 3 görüşme

Başbakan Netanyahu, son altı ayda 3 kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşürken, ikili arasındaki en son görüşme 11 Temmuz'da Moskova'da gerçekleşmişti.

Görüşmede Netanyahu, Putin'e İran'ın Suriye'den ayrılması gerektiği ve İsrail'in her türlü ihlale karşı sınırlarını korumaya devam edeceği mesajlarını vermiş ve "Rusya ile aramızdaki iş birliği, tüm bölgeyi istikrara kavuşturan en önemli faktördür" demişti.

Ziyaretin ardından Moskova'dan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Netanyahu, Suriye'deki rejim lideri Beşşar Esed ile sorunlarının olmadığını, İsrail'in Suriye'deki İran, Hizbullah ve DEAŞ varlığından rahatsız olduğunu dile getirmişti.

Putin ve Netanyahu Cuma günü telefonla görüşmüş, iki lider Ortadoğu'daki son gelişmeleri ve Suriye krizinin çözümüne dair sıkıntıları ele almıştı.

Anahtar Kelimeler:
İsrailRusyaİranSergey LavrovNetanyahu
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