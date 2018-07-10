Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96275
ALTIN
190.023
DOLAR
4.7160
STERLİN
6.2472
EURO
5.5343

İsrail’den Suud'a şartlı onay

İsrailli bir yetkilinin, İsrail Enerji Bakanı ve aynı zamanda İsrail Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yuval Steinitz'ın iki hafta önce ABD Enerji Bakanı ve Suudi Arabistan ile Müzakere Kurulu Başkanı Rick Perry ile görüştüğünü söylediği belirtildi

10 Temmuz 2018 Salı 16:17
İsrail’den Suud'a şartlı onay

İsrail Enerji Bakanı ve aynı zamanda İsrail Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Steinitz'ın bu görüşmede İsrail'in Suudi Arabistan'ın nükleer projesine ilişkin kırmızı çizgilerini sunduğu ifade edildi. Steinitz'ın Perry'e sunduğu kırmızı çizgilerin, Suudi Arabistan'ın uranyum zenginleştirmesinin engellenmesi, Suudi Arabistan ile ABD arasında projenin hayata geçirilmesine ilişkin anlaşmanın tüm ayrıntılarını önceden görme ve Suudi Arabistan'ın nükleer santralleri kuracağı alan üzerine istişarelerde bulunma şeklindeki şartlardan oluştuğu belirtildi.

İsrail'in Washington yönetiminden Suudi Arabistan ile yürütülen müzakerelerin şeffaf bir şekilde İsrail ile koordine edilmesini talep ettiği kaydedilen haberde, İsrail'in ABD'den Suudi Arabistan'a nükleer yakıt sağlaması ve aynı şekilde bu yakıtın Suudi Arabistan'dan çıkarılmasını istediği aktarıldı.

Haberde İsrailli yetkinin, ABD'li bakanın İsrailli mevkidaşına Washington yönetiminin İsrail'in tavrını göz önünde bulunduracağı ve Tel Aviv ile Suudi Arabistan ile yürütülen müzakerelerin içeriğini paylaşacağı yönünde söz verdiğini aktardığı belirtildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, mayıs ayında yaptığı açıklamalarda, İran'ın nükleer programına geri dönmesi durumunda ülkesinin de nükleer silahlar edineceğini söylemişti.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan kritik su açıklaması
İran'dan kritik su açıklaması
S-400 takıntıları bitmek bilmiyor
S-400 takıntıları bitmek bilmiyor
Çin, Orta Doğu'ya el attı
Çin, Orta Doğu'ya el attı
Japonya'da ölü sayısı artıyor
Japonya'da ölü sayısı artıyor
Tayland'dan iyi haber! Çocukların hepsi kurtarıldı
Tayland'dan iyi haber! Çocukların hepsi kurtarıldı
Mısır'da idam kararları sağanak gibi
Mısır'da idam kararları sağanak gibi
'Yüzyılın Anlaşması'na ret
'Yüzyılın Anlaşması'na ret
Mültecilere limanları kapattılar
Mültecilere limanları kapattılar
Mescid-i Aksa'ya baskın
Mescid-i Aksa'ya baskın
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim