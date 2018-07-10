İsrail’den Suud'a şartlı onay

İsrail Enerji Bakanı ve aynı zamanda İsrail Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Steinitz'ın bu görüşmede İsrail'in Suudi Arabistan'ın nükleer projesine ilişkin kırmızı çizgilerini sunduğu ifade edildi. Steinitz'ın Perry'e sunduğu kırmızı çizgilerin, Suudi Arabistan'ın uranyum zenginleştirmesinin engellenmesi, Suudi Arabistan ile ABD arasında projenin hayata geçirilmesine ilişkin anlaşmanın tüm ayrıntılarını önceden görme ve Suudi Arabistan'ın nükleer santralleri kuracağı alan üzerine istişarelerde bulunma şeklindeki şartlardan oluştuğu belirtildi.

İsrail'in Washington yönetiminden Suudi Arabistan ile yürütülen müzakerelerin şeffaf bir şekilde İsrail ile koordine edilmesini talep ettiği kaydedilen haberde, İsrail'in ABD'den Suudi Arabistan'a nükleer yakıt sağlaması ve aynı şekilde bu yakıtın Suudi Arabistan'dan çıkarılmasını istediği aktarıldı.

Haberde İsrailli yetkinin, ABD'li bakanın İsrailli mevkidaşına Washington yönetiminin İsrail'in tavrını göz önünde bulunduracağı ve Tel Aviv ile Suudi Arabistan ile yürütülen müzakerelerin içeriğini paylaşacağı yönünde söz verdiğini aktardığı belirtildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, mayıs ayında yaptığı açıklamalarda, İran'ın nükleer programına geri dönmesi durumunda ülkesinin de nükleer silahlar edineceğini söylemişti.

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