İsrail’den yeni gözaltılar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş eden Yahudi yerleşimcinin bir Filistinliyi öldürdüğü, bir foto muhabirini yaraladığı bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Nablus’un güneyindeki Huvvara beldesinde, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek gösterisi düzenleyen göstericilere ateş açan bir Yahudi yerleşimci, 23 yaşındaki Mu'tez Hilal Beni Şemse isimli bir Filistinliyi öldürdü. Associated Press'te foto muhabiri olarak çalışan Mecdi Muhammed İştiyyeh’i ise yaraladı. Öte yandan İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El-Halil kenti ile Kefer Kaddum, Silvad, Hazma, Abud, Beyt Avva, Es-Semmu ve El-Arrub beldelerinde Filistinlilere ait evlere gece saatlerinde baskın düzenlendiği belirtildi. Baskınlar sonucu, "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 22 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. DIŞ HABERLER