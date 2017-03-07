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İsrail’e Batı Şeria mesajı

İsrail Savunma Bakanı Liberman, "ABD'den bana gelen doğrudan bir mesajda 'İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi halinde Trump yönetimi ile acil bir kriz yaşanacağı' iletildi. Hükümet böyle bir niyetinin olmadığını açıkça ortaya koymalı."

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İsrail’e Batı Şeria mesajı

İsrail radyosunun haberine göre, İsrail Parlamentosu (Knesset) Dış ilişkiler ve Savunma Komisyonu toplantısının açılışında konuşan Liberman, bazı İsrailli milletvekillerinin Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "hükümetin böyle bir niyetinin olmadığını açıkça ortaya koyması gerektiğini" belirtti. İsrail 1967'den beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal altında tutuyor. Yaklaşık 400 bin Yahudi yerleşimcinin illegal olarak yaşadığı Batı Şeria ile 200 bin Yahudi yerleşimcinin illegal yaşadığı Doğu Kudüs'teki İsrail'in varlığı, uluslararası toplum tarafından işgal olarak tanımlanıyor. İsrail ayrıca yaklaşık iki milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan beri abluka altında tutarak, insani kriz yaşanmasına neden oluyor. AA

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