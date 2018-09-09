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İsrailli bakan 250 kişiyle Mescid-i Aksa'yı bastı

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki 250’den fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

09 Eylül 2018 Pazar 20:55
İsrailli bakan 250 kişiyle Mescid-i Aksa'yı bastı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, “Aralarında İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel’in de bulunduğu 258 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiğini” söyledi.

Dibs, İsrailli bakanın da aralarında bulunduğu fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında gruplar halinde Mescid-i Aksa’ya girdiğini kaydettiği açıklamasında ayrıca bin 250 turistin de İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'e girdiğini kaydetti. Öte yandan Dibs, İsrail polislerinin, Vakıflar İdaresi İmar Dairesi’ne bağlı bir görevliyi de Mescid-i Aksa’da çalışmalarını yürüttüğü esnada gözaltına aldığını belirtti.

İsrail hükümet koalisyonundaki Yahudi Evi Partisi’nden bakan olan Ariel, beraberindeki bir grup fanatik Yahudi ile birlikte 8 Temmuz’da da Harem-i Şerif’e baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki seanslarda Mescid-i Aksa'ya giriyor. İsrail polisinin son dönemde Filistinlilere ve Harem-i Şerif görevlilerine  yönelik uygulamalarını sertleştirdiği bir dönemde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi dikkat çekiyor.

Fanatik Yahudilerin Aksa’ya baskın düzenlemesi, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye dönüşmesine neden oluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
AA

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