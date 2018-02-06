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İsrailli bakana şok

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Polonya'ya yapmayı planladığı ziyaretin, Varşova yönetimi tarafından iptal edildiğini açıkladı.

06 Şubat 2018 Salı 13:51
İsrailli bakana şok

Bennett yaptığı yazılı açıklamada, "Soykırım sırasında Polonyalıların  yaklaşık 200 bin Yahudi'nin öldürülmesinden sorumlu olduğu şeklindeki açıklamam  nedeniyle Polonya hükümeti ziyaretimi iptal etti.

Polonya'nın bu kararının, "soykırımdan alınan derslerin önemli bir  parçası" olacağını ifade eden Bennett, Polonya'daki soykırım kamplarını  Almanya'nın inşa ve idare ettiğini, bu sorumluluktan kaçmalarına izin verilmemesi  gerektiğini belirtti.

Bennett, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Polonya hükümeti gerçeklerden kaçmayı tercih etti. Ancak yasalarla  geçmişi değiştiremeyecekler."

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Polonya hükümet  sözcüsü Joanna Kopcinska, "Bennett'in açıklamaları ziyaretin gerçekleşmemesini  gerektiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
İsrailPolonya
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