İsrailli bakana şok

Bennett yaptığı yazılı açıklamada, "Soykırım sırasında Polonyalıların yaklaşık 200 bin Yahudi'nin öldürülmesinden sorumlu olduğu şeklindeki açıklamam nedeniyle Polonya hükümeti ziyaretimi iptal etti.

Polonya'nın bu kararının, "soykırımdan alınan derslerin önemli bir parçası" olacağını ifade eden Bennett, Polonya'daki soykırım kamplarını Almanya'nın inşa ve idare ettiğini, bu sorumluluktan kaçmalarına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Bennett, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Polonya hükümeti gerçeklerden kaçmayı tercih etti. Ancak yasalarla geçmişi değiştiremeyecekler."

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Polonya hükümet sözcüsü Joanna Kopcinska, "Bennett'in açıklamaları ziyaretin gerçekleşmemesini gerektiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

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