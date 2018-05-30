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İsrailli Bakandan suikast çağrısı

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistin direniş örgütleri liderlerine yönelik suikast politikalarına yeniden dönme çağrısı yaptı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:36
İsrailli Bakandan suikast çağrısı

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Erdan, “Gün boyunca yükselen gerilim ve atılan roketler nedeniyle, İsrail’in Gazze Şeridi’nde bu gece suikast politikalarına geri dönmesi gerekiyor” dedi.

Erdan, önümüzdeki günlerde İsrail’in Gazze’deki Filistin direniş örgütlerine yönelik saldırılarının artacağına dikkati çekerek, “Bizim gerilimin tırmanmasını istemediğimiz doğrudur. Ancak Hamas ve İslami Cihad Hareketi bunu istiyor mu, istemiyor mu? Bilmiyoruz” şeklinde konuştu. İsrail’in son günlerde azze’deki Hamas ve İslami Cihad örgütlerine ait bazı merkezlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 Filistinli şehit olmuştu.

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