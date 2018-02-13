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İsrailli uzmandan 'Suriye' itirafı

İsrailli askeri uzman Tal Anber, Suriye'nin füze savunma sisteminin güçlü olduğunu, zira son 35 yılda Şam yönetiminin ilk kez olarak bir İsrail savaş uçağını düşürmeyi başardığını ifade etti.

13 Şubat 2018 Salı 14:05
İsrailli uzmandan 'Suriye' itirafı

Tal Anber, Suriye hava savunma sisteminin yıllarca savaşa rağmen herhangi bir hasar almadığını kaydederek, söz konusu hava savunma sisteminin Suriye ordusunun en önemli ve etkili sistemlerinden biri olduğu ve sürekli yoğun güvenlik önlemleriyle korunduğunu belirtti.

İsrailli uzman şunları söyledi: "Ruslar'ın Suriye'de S-300 füze sistemi ve gelişmiş radarlar konuşlandırmasına rağmen, Suriye ordusunun İsrail savaş uçağını düşürmek için fırlattığı füzede herhangi bir müdahalesi yoktu. Ortadoğu'da SA-5 füzesiyle donatılan ilk ülke Suriye'ydi; Hafız Esad'ın söz konusu füzeleri almaktaki hedefi Lübnan savaşında İsrail'e karşı hava sahasında üstün konuma ulaşmaktı.”

Anber, ayrıca Suriye yönetiminin gelişmiş kısa menzilli hava sistemine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

SELİM AYAOĞLU/İSTANBUL

Son Güncelleme: 14.02.2018 02:24
Anahtar Kelimeler:
RusyaSuriyeİsrail
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