İşte dünyanın en güzel 40 şehri

Şehirlerin 25'i Avrupa'da, 6'sı Kuzey Amerika'da, 1'i Afrika'da, 2'si Avustralya'da, 6'sı Asya'da yer alıyor.

İstanbul dışında listede yer alan diğer 39 şehir ise şöyle: Tokyo ve Kyoto (Japonya), Viyana ve Salzburg (Avusturya), Barselona, Sevilla ve Madrid (İspanya), Paris (Fransa), Sydney ve Melbourne (Avustralya), Vancouver, Quebec ve Victoria (Kanada), Roma, Floransa ve Venedik (İtalya), Münih, Nurenberg ve Köln (Almanya), Budapeşte (Macaristan), Amsterdam (Hollanda), Singapur, Londra (İngiltere), Bangkok (Tayland), Hong Kong, Cape Town (Güney Afrika), Mexico City, Puerta Vallarta ve San Miguel Allende (Meksika), Bruges (Belçika), Lucerne (İsviçre), Lizbon (Portekiz), Kopenhag (Danimarka), Edinburg (İskoçya), Bergen (Norveç), Stockholm (İsveç), Prag (Çek Cumhuriyeti), Dublin (İrlanda) ve Kudüs (Filistin).

RECEP BAHAR/İSTANBUL