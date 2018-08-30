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İsveç siyaseti ırkçılığa esir oldu

İsveç'te Türk kökenli politikacı Mikail Yüksel'e yönelik ırkçı baskı dudak uçuklatıyor. Türkiye aleyhine konuşmadığı için partisinden ihraç edilen Yüksel, "PKK lobisinin istediği gibi Türkiye hakkında konuşmalar yapsaydım şimdi elimi kolumu sallayarak milletvekili seçilirdim" dedi

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:24
İsveç siyaseti ırkçılığa esir oldu

Avrupa ülkelerinde Türk ve Türkiye karşıtlığı her geçen gün daha da yükseliyor. Irkçılık zincirinin son halkası İsveç oldu.

İsveç'te 9 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçimlere sayılı günler kala partisi tarafından Türkiye aleyhine konuşmadığı için sağ Liberal Merkez Partisi'nden ihraç edilen Türk kökenli politikacı Mikail Yüksel, yaptığı açıklamada, şimdi de bağımsız milletvekili adaylığının düşürülmeye çalışıldığını söyledi.

Göteborg'da bağımsız milletvekili adaylığı devam eden Yüksel, "Bir haftadır İsveç basınında aleyhimde çıkan olumsuz haberlerle adeta linç edildim. Milletvekilliği adaylığım elimden alınmak istendi. Terör örgütü PKK sempatizanlarının iftiralarıyla beni ihraç eden partim, İsveç Seçim Kurulu'na adaylığımı düşmesi için müracaatta bulundu" dedi.

Yüksel, Seçim Kurulu'nun önce yetkisini aşarak adaylığını düşürdüğünü ancak yapılan itiraz üzerine bağımsız aday olması yönünde karar verildiğini belirtti. Kurumlara güvenmediğini kaydeden Yüksel, "Çünkü Göteborg'dan bin 500 tercihli oyla milletvekili seçilme şansım var. Milletvekili seçildiğim takdirde Seçim Kurulu'nun, milletvekilliği mazbatamı onaylamaması ihtimaline karşı da hukuk savaşım devam edecek" diye konuştu.

Türk fobisi tetikleniyor

Yüksel, Türkiye aleyhinde konuşmadığı için çok yıpratıldığını işaret ederek, "Hakkımda İsveç medyasında o kadar çok yazı ve haber çıktı ki resmen linç edildim. Sosyal medyada da küfür ve ırkçı paylaşımlara maruz kaldım. Bu tür sorumsuzca yayınlar İsveç'te Türk fobisini de tetikliyor" ifadelerini kullandı.

Mücadelesine devam edeceğini aktaran Yüksel, "PKK lobisinin istediği gibi Türkiye hakkında konuşmalar yapsaydım şimdi elimi kolumu sallayarak milletvekili seçilirdim. Hukuk ve seçim mücadelem devam ediyor. İlk hedefim Göteborg'dan bin 500 tercihli oy alarak parlamentoya girmek. Sonra da inşallah tüm Müslümanlara hitap eden bir parti kurmayı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
IsveçTürkMikail Yüksel
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