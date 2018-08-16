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İsveç'te ayrımcılık tazminatla sonuçlandı

İsveç Ayrımcılık Ombudsmanının yazılı açıklamasına göre, Uppsala kentinde tercüme şirketine iş başvurusunda bulunan Farah Alhajeh isimli Müslüman bir kadının, erkek sorumlunun elini sıkmadığı için iş görüşmesi yarıda kesildi

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:18
İsveç'te ayrımcılık tazminatla sonuçlandı

Ombudsman, geçen sene meydana gelen olayı şikayet üzerine yargıya taşıdı. İş mahkemesi de ayrımcılığa uğradığı için kadına 40 bin kron (yaklaşık 3 bin 900 Euro) tazminat ödenmesine hükmetti. Kararda, kadının karşı cinsle el sıkışmayı reddetmesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. Maddesi tarafından korunan dini konularla ilişkili olduğu belirtildi.

Mağdur Farah Alhajeh, kamu yayın kuruluşu SVT'ye yaptığı açıklamada, iş mahkemesinin aldığı karardan dolayı mutlu olduğunu söyledi. İş görüşmesine şirketin erkek bir sorumlusunun katıldığını kaydeden Alhajeh, ''Müslüman olduğumu, dini nedenlerden dolayı el sıkamayacağımı söyledim ve selamımı başımı eğerek verdim. O anda iş görüşmem yarıda kesildi ve iş verilmeyeceği söylendi" dedi. Hızlı bir şekilde odayı terk ettiğini ve bindiği asansörde gözyaşlarına boğulduğunu anlatan Alhajeh, "Başıma önceden hiç böyle bir durum gelmemişti.

Tazminat parasının önemi hiç yok. Önemli olan haklılığımın ortaya çıkması." ifadelerini kullandı. Tazminat cezasına çarptırılan söz konusu şirket ise iç kurallar gereği her hangi bir siyasi ve dini sembolün görünür kullanımının yasak olduğunu savunarak, Avrupa Adalet Divanının başörtüsü kararına atıfta bulundu. Ayrımcılık Ombudsmanı Basın Sözcüsü Clas Lundstedt de şirketlerin çalışanlarının belli eşitlik çerçevesinde kurallar koyması anlaşılabileceğini belirterek, "Burada durum farklı. İnsan istediği gibi selam verir, buna kimse karışamaz." dedi.

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