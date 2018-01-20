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İsveç'te camiye 9. saldırı

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami ırkçı saldırıya hedef oldu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 12:26
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İsveç'te camiye 9. saldırı

Saldırıyı kınayan Cami Başkanı Ömer Mustafa, ''Camimizin kaçıncı kez saldırıya uğradığını unuttum. Halkın güvenliğinin hiç bir önemi yokmuş. Zira, bu kadar saldırıya karşın cami yönetimi güvenlik kamerası için başvuru yaptığı halde izin çıkmadı. Çok üzücü bir durum'' değerlendirmesinde bulundu.

Genellikle Ortadoğu ve Afrika kökenli Müslümanların ibadet ettiği cami, son üç yılda 9 kez saldırıya uğradı. Geçen hafta cami kapısına demir haç asılmıştı.

Camiye daha önce de 5 kez sprey boya ile gamalı haç çizilmiş, iki kez de İslamofobik yazılar yazılmıştı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
IsveçCamiGamalı Haç
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