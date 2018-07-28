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İsveçli aktivist kız için soruşturma başlatıldı

İsveç'in Göteborg kentinde Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini protesto eden İsveçli aktivist Elin Ersson hakkında soruşturma başlatıldı

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:03
İsveçli aktivist kız için soruşturma başlatıldı

Göteborg Savcılığı internet sayfasından, ''Havacılık yönetmenliğini ihlal şüphesiyle soruşturma'' başlığı ile açıklama yayımlandı. Açıklamada, pazartesi günü yaşanan olayda 52 yaşındaki bir Afgan'ın geçici olarak sınır dışı edilmesinin bir kadın yolcu tarafından durdurulduğu belirtilerek, söz konusu eylemin, havacılık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma safhasıyla ilgili ayrıntının, henüz erken olması ve gizlilik ilkesinden dolayı paylaşılmayacağı ifade edildi.

Dagens Nyheter gazetesine konu hakkında açıklama yapan Ersson, ''İnsan insandır. Benim görevim ölüme gönderilen insanların sınır dışı edilmesini önlemek" ifadelerini kullandı. Kendisine soruşturma açılması hakkında yorum yapmayacağını vurgulayan Ersson, bir avukatla iletişime geçtiğini söyledi.

Landvetter Havalimanı'nda pazartesi günü Göteborg- İstanbul seferini yapan ve ülkesine sınır dışı edilecek Afgan göçmeni taşıyan uçak, 21 yaşındaki İsveçli aktivist Elin Ersson'un protestosu nedeniyle 2 saat rötar yapmıştı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yapan kadın yolcu Elin Ersson, 52 yaşındaki sığınmacıya yapılanın "tamamen yasa dışı'' olduğunu savunarak, sınır dışı kararının durdurulmasını istemişti.

Uçakta bulunan Türk yolcuların verdiği destekle duygulanarak göz yaşlarına boğulan Ersson, Türk yolculara teşekkür etmiş ve yetkililerin kontrolünde sığınmacı ile uçaktan inmişti.

Ersson'un 26 yaşındaki Afgan İsmail Khawari'nin sınır dışı edilmesine müdahale etmek için uçağa bindiği ve Khawari'nin başka uçakta olması nedeniyle onun yerine sınır dışı edilen başka bir Afgan için eylem yaptığı ortaya çıkmıştı.
AA

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