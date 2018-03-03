İtalya'da 'faşizm gerginliği'

Özellikle aşırı sağcı Forza Nuova ve CasaPound partilerinin Afrikalılara yapılan ırkçı saldırıyı savunması ve fail Luca Traini'yi "kahraman" ilan etmesi İtalyan kamuoyunun büyük tepkisine yol açtı.

"Faşizm gerginliği" ülkede zaman zaman olaylı protestolara, hatta saldırılara neden oldu. Irkçılık ve faşizm karşıtları, ülke genelinde yarın yapılacak genel seçimde yarışacak Forza Nuova, CasaPound ve Lig partilerinin miting ve toplantılarının olduğu her şehirde sokağa çıkarak bu grupları protesto etti.

Protestolarda da çoğunlukla polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı, yaralanan ve gözaltına alınanlar oldu. İtalya seçimler öncesinde polisin eylemcilere orantısız müdahalesine sahne olurken, göstericiler de polise şişe, fişek, sopa ve hatta molotof kokteylleri atarak karşılık verdi.

Ülkede, Bologna, Napoli ve Torino'daki protesto ve arbedelerde aralarında polislerinde olduğu 20'den fazla kişi yaralanmış onlarca kişi gözaltına alınmıştı. Forza Nuova ve CasaPound'dan farklı olarak aşırı sağcı Lig ve İtalya'nın Kardeşleri partileri, pazar günü yapılacak seçime, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italya'yla birlikte "merkez-sağ ittifakı" içinde girecek.

İslam, Türkiye ve göçmen karşıtı söylemleriyle tepki toplayan Lig ve İtalya'nın Kardeşleri partileri de seçim sürecinde protesto edildi. Olaylı geçen protestolardan biri de Lig'in lideri Matteo Salvini'nin, 23 Şubat'ta Pisa'daki mitingi oldu.

AA