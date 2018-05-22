Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103503
ALTIN
192.772
DOLAR
4.6379
STERLİN
6.2329
EURO
5.4651
banner138

İtalya'da masonlara ambargo

İtalya'da aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında kurulması muhtemel hükümetin programında masonların hükümette yer almasına yasak getiriliyor.

22 Mayıs 2018 Salı 14:53
İtalya'da masonlara ambargo

İtalya'da aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı M5S arasında yaklaşık iki haftadır süren müzakereler sonucu ortaya çıkan hükümet programında, 'hükümet üyelerinin etik kodları' başlığı altında masonların hükümette bulunamayacağı belirtildi.

Bu bölümde şu ifadelere yer verildi: "Kara para aklama ve bilançoda sahtecilik dahil olmak üzere kesinleşmemiş bile olsa kasıtlı işlenen suçlardan hüküm giymiş, mafya, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma gibi ciddi suçlamalarla davası devam eden kişiler, masonlar ve delegasyonla çıkar çatışması içinde bulunanlar hükümete katılamaz. Hükümet üyeleri, haklarında soruşturma veya cezai kovuşturma olduğunu öğrenir öğrenmez zamanlıca bilgi sağlamak zorundadır."

M5S, seçim sürecinde de birkaç milletvekili adayını, daha önceden Mason locasına kayıtlı olduklarının ortaya çıkmasının ardından listeden çıkarmıştı. M5S lideri Luigi Di Maio, bu adayları sadece partiden ihraç etmekle kalmayıp, "M5S'in imajına verdikleri zarar nedeniyle" bu kişiler haklarında dava açacaklarını duyurmuştu.

Aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında yaklaşık 2 hafta süren müzakereler sonucu yeni bir hükümet kurulması konusunda anlaşılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İtalyaMason
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski başbakan hesap veriyor
Eski başbakan hesap veriyor
Siz kim oluyorsunuz?
Siz kim oluyorsunuz?
Skandal açıklama... Sadr'dan diyalog mesajı!
Skandal açıklama... Sadr'dan diyalog mesajı!
Çin otomotivde ithalat vergilerini düşürecek
Çin otomotivde ithalat vergilerini düşürecek
Rusya’dan Batı'ya yaptırım hamlesi
Rusya’dan Batı'ya yaptırım hamlesi
'İsrail destekçileriyle ilişkilerinizi kesin'
'İsrail destekçileriyle ilişkilerinizi kesin'
ABD geri adım attı
ABD geri adım attı
Fransa'dan çarpıcı ABD yorumu
Fransa'dan çarpıcı ABD yorumu
İran'ın şartı var
İran'ın şartı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim