İtalya'da masonlara ambargo

İtalya'da aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı M5S arasında yaklaşık iki haftadır süren müzakereler sonucu ortaya çıkan hükümet programında, 'hükümet üyelerinin etik kodları' başlığı altında masonların hükümette bulunamayacağı belirtildi.

Bu bölümde şu ifadelere yer verildi: "Kara para aklama ve bilançoda sahtecilik dahil olmak üzere kesinleşmemiş bile olsa kasıtlı işlenen suçlardan hüküm giymiş, mafya, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma gibi ciddi suçlamalarla davası devam eden kişiler, masonlar ve delegasyonla çıkar çatışması içinde bulunanlar hükümete katılamaz. Hükümet üyeleri, haklarında soruşturma veya cezai kovuşturma olduğunu öğrenir öğrenmez zamanlıca bilgi sağlamak zorundadır."

M5S, seçim sürecinde de birkaç milletvekili adayını, daha önceden Mason locasına kayıtlı olduklarının ortaya çıkmasının ardından listeden çıkarmıştı. M5S lideri Luigi Di Maio, bu adayları sadece partiden ihraç etmekle kalmayıp, "M5S'in imajına verdikleri zarar nedeniyle" bu kişiler haklarında dava açacaklarını duyurmuştu.

Aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında yaklaşık 2 hafta süren müzakereler sonucu yeni bir hükümet kurulması konusunda anlaşılmıştı.

AA