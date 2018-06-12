Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95307
ALTIN
190.857
DOLAR
4.5723
STERLİN
6.1294
EURO
5.3832

İtalya PKK'ya destek gönderdi

İtalyan ordusu, ABD ve Fransa güçlerinin yanında terör örgütü YPG/PKK'ya destek olmak için Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'a asker gönderdi

12 Haziran 2018 Salı 17:59
İtalya PKK'ya destek gönderdi

Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, yaklaşık 1 hafta önce Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlara Irak üzerinden İtalyan askerleri girdi. Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon bünyesine dahil olan az sayıdaki İtalyan askeri, önce Haseke'ye, ardından Deyrizor'a geçti. Askerler Deyrizor'un Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne yerleşti. Halihazırda, tam sayıları bilinmeyen İtalyan güçleri, DEAŞ'a karşı operasyonlarda ABD ve Fransa askerlerine destek veriyor.

İtalyan askerlerinin şimdilik çatışmalara doğrudan katılmayacağı öğrenildi. DEAŞ, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki farklı bölgede varlık gösteriyor. YPG/PKK, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle buradaki DEAŞ unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmıştı.

Örgüt henüz bir ilerleme kaydedemezken, DEAŞ kuvvetli biçimde karşılık veriyor. Deyrizor operasyonun ilk aşaması geçen eylül ayında başlamış, kent merkezinin kuzeyi SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın işgaline girmişti.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alman ihracatçısı tedirgin
Alman ihracatçısı tedirgin
AB vatandaşlarının evleri kalabalık
AB vatandaşlarının evleri kalabalık
İngiltere’den Rusya’ya G8 şartı
İngiltere’den Rusya’ya G8 şartı
Katar haklı bulundu
Katar haklı bulundu
İran ve ABD arasında çatışma riski
İran ve ABD arasında çatışma riski
İspanya sığınmacılara kapısını açtı
İspanya sığınmacılara kapısını açtı
SIS'e terör güncellemesi
SIS'e terör güncellemesi
İsrail'den tepki çeken 'bebek' reklamı
İsrail'den tepki çeken 'bebek' reklamı
Yurt dışı seçmenden rekor katılım
Yurt dışı seçmenden rekor katılım
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim