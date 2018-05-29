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İtalya’nın Euro'dan ayrılma kararı

Sentix Euro Bölgesi Dağılma Endeksi, Mayıs ayında Nisan 2017'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Verilere göre AB'nin dağılma risk endeksi, Mayıs ayında yüzde 13’e yükseldi

29 Mayıs 2018 Salı 14:21
İtalya’nın Euro'dan ayrılma kararı

Piyasa beklentilerine ilişkin araştırmalar yapan Sentix’in anketine göre, Mayıs ayında Euro Bölgesi’nin 12 ay içerisinde dağılma riski, Nisan 2017’den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, siyasi belirsizliklerin yaşandığı İtalya, 'en fazla olumsuz trend içinde bulunan ülke' olarak belirlendi.

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, Mayıs ayı Euro Bölgesi Dağılma Endeksi (EBI) anketinin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, dağılma riski endeksi, Mayıs ayında yüzde 13’e yükseldi. Bu, ankete katılan yatırımcıların yüzde 13’ünün Euro Bölgesi’nin 12 ay içerisinde dağılmasının mümkün olabileceğini düşündüğü anlamına geliyor.

İtalya’nın Euro'dan ayrılma ihtimali arttı

İtalya'da hükümet kurulmasında yaşanan zorluklar ve Lig partisi ile 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) Avrupa karşıtı söylemlerde birleşmesi yatırımcıları endişelendirdi. Siyasi belirsizlikler çerçevesinde İtalya’nın Euro Bölgesi'nden ayrılma ihtimali, Nisan ayındaki yüzde 3.6’dan Mayısta yüzde 11.3’e yükseldi.

Euro Bölgesi’nden çıkışa ilişkin yayılma risk endeksine bakıldığında, son yıllardaki istikrar çabalarının tamamen boşa çıkmadığı görüldü. Söz konusu endeks, Mayıs ayında yüzde 43'ten yüzde 34.3'e geriledi. Bireysel ve kurumsal bin yatırımcının katıldığı anket 24-26 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

Söz konusu endeks, Haziran 2012'den bu yana aylık bazda yayımlanıyor. Endekse ilişkin en yüksek değer yüzde 73 ile Temmuz 2012'de, en düşük değer ise yüzde 6.3 ile bu yılın nisan ayında kaydedildi. HABER MERKEZİ
 

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 29.05.2018 18:40
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiİtalyaEuroAB
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