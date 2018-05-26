İzinsiz müdahale edemeyecek

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti üyesi Keith Maurice Ellison'un önerdiği ve Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçiler tarafından da desteklenen değişiklik oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan değişiklikle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Ellison, "Temsilciler Meclisi, bu hafta iki partili değişikliğimizi kabul etmesiyle Başkan'a (Donald Trump) İran'a karşı askeri bir saldırı yetkisi veren bir yasanın bulunmadığını açıkça ifade etti" ifadelerini kullandı.

Ellison açıklamanın devamında, "Bu iki partili değişikliğin oy birliğiyle kabul edilmesi, Trump'ın İran anlaşmasından çekilmesi ve giderek artan düşmanca söylemine karşı güçlü bir yanıt. Bugün Kongre, askeri gücün kullanımı konusundaki yetkilerini geri almak için harekete geçti" diye yazdı. ABD Başkanı Trump, İran'la BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve Almanya arasında Temmuz 2015'te imzalanan anlaşmadan ülkesini 8 Mayıs'ta çekerek, Tahran'a ağır yaptırımlar getireceğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da pazartesi günü, ABD'nin İran'dan taleplerini içeren 12 maddelik bir liste açıklamış, İran'a karşı 'eşi benzeri görülmemiş finansal baskı' ve 'tarihteki en güçlü yaptırımların' uygulanacağını belirtmişti.

Washington'dan gelen açıklamalara İran'ın tepkisi iki ülke arasında çatışma endişelerine neden olmuştu.

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