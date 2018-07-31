Japonlar bunu da yaptı

2020 Olimpiyatları'na 2 yıldan az bir bir süre kaldı ve Japonya ev sahibi hazırlıkları üzerinde çalışıyor. Japonya, ülkede yeterli cami olmadığı gerekçesiyle bir proje geliştirdi. Olimpiyatlarda, ülkeye birçok Müslüman turistin geleceğini düşünen Japonya, Müslümanların dini görevlerini yerine getirebilmeleri için mescide dönüşebilen bir tır tasarladı. Japon yetkililer tarafından basına yapılan açıklamada; olimpiyatların düzenleneceği bölgelerde yer alacak "seyyar mescit"lerin üretiminin devam ettiği belirtildi.

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