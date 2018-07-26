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Japonya'da 6 kişi idam edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki metroda 1995'te sarin gazı saldırısı düzenleyen Aum Şinrikyo kültünün 6 üyesi daha idam edildi

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:57
Japonya'da 6 kişi idam edildi

Kyodo ajansının haberine göre, Adalet Bakanı Yoko Kamikawa, "Dikkatle ve defaatle yapılan değerlendirmelerin ardından infaz emrini verdim" açıklamasında bulundu. Kamikawa, "Saldırıda yakınlarını kaybedenlerin ve yaralananların yaşadığı korku ve acı hayal dahi edilemez" diye konuştu. NHK Televizyonu, kült üyelerinin 29 kişinin öldüğü bir dizi cinayetten sorumlu tutulduğunu belirtti.

Aum Şinrikyo üyeleri, 20 Mart 1995’te plastik çantalarla taşıdıkları sarin gazını Tokyo metrosunda yaymıştı. Saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin kişi zehirlenmişti. Aum Şinrikyo lideri Şoko Asahara, Mayıs 1995'te yakalanmış, 2004'te 13 suçtan ölüm cezasına çarptırılmıştı. Gerçek ismi Chizuo Matsumoto olan 63 yaşındaki Asahara ve kurucusu olduğu Aum Şinrikyo kültünün 6 üyesi, 6 Temmuz'da idam edilmişti.

Aum Şinrikyo, 1989'da Japonya'da dini bir örgütlenme olarak kabul edildikten sonra dünya çapında destekçi kazanmaya başlamıştı. Zaman içinde kıyamet günü kültüne dönüşen Aum Şinrikyo,  dünyanın bir küresel savaş sonucu yok olacağı ve sadece tarikat üyelerinin sağ kurtulacağı düşüncesiyle eylemler düzenlemişti. Dünya çapında on binlerce takipçisi olan kült, daha sonra birçok ülkede terör örgütü listesine alınmıştı.
AA

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