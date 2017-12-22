Japonya'dan rekor savunma bütçesi

Japonya'da Başbakan Şinzo Abe'nin kabinesi Kuzey Kore'de gelen tehditlerin gölgesinde ülkenin balistik füzelere karşı savunmasını güçlendirmek için 46 milyar dolarlık (5.19 trilyon yen) rekor savunma bütçesini onayladı.

Karara göre 2018 savunma bütçesi bu yıla oranla yüzde 1.3 oranında arttırıldı. Kabine ayrıca 860 milyar dolar (97.7 trilyon yen) ile ülkenin şu ana kadarki en yüksek ulusal bütçesini de onayladı.

Abe 2012'de göreve geldiğinde kendisinden önce yaklaşık 10 yıl boyunca yapılan savunma bütçesi kesintilerini durdurmuş ve her yıl savunma bütçesini arttırmıştı.

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