Japonya erken seçime gidiyor

Japonya Başbakanı Abe düzenlediği basın toplantısında parlamentonun 475 üyeli alt kanadı Temsilciler Meclisi için gelecek ay seçim yapılacağını duyurdu. Abe açıklamasında tarih belirtmese de Japon basını erken seçimin 22 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Abe, parlamentoyu 28 Eylül'de feshedeceğini de belirtti. Abe'nin erken seçim açıklaması muhalefetin hükümete yaptığı 'kayırmacılık' suçlamalarının Kuzey Kore ile yaşanan gerilim tarafından gölgelendiği bir dönemde geldi.

Abe açıklamasında "Demokrasinin temeli olan seçimler Kuzey Kore'nin tehditlerinden etkilenmemeli. Bunun yerine bu seçimi yaparak hükümetin Kuzey Kore konularındaki idaresine yönelik kamusal yetkiyi aramak istiyorum" dedi. Pyongyang, Japonya üzerinden iki balistik füze fırlatmış ayrıca ABD ile müttefik olması nedeniyle Japonya'yı 'denize batırmakla' tehdit etmişti. Ülkede yapılan anketlere göre daha önce hakkındaki kayırmacılık skandalları nedeniyle destek oranı epeyce düşen Abe, Kuzey Kore'ye karşı sertlik yanlısı politikası nedeniyle destek oranını ciddi oranda yeniden yükselmiş durumda. Nikkei'nin ülkede haftasonu yaptığı ankete göre, Abe'nin muhafazakar eğilimli Liberal Demokrat Partisi'nin (LDP) yüzde 44, ana muhalafetteki Demokrat Parti'nin ise seçimlerde yüzde 8 oranında oy alacağı tahmin ediliyor.

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