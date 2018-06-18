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Japonya sarsıldı

Japonya'da Osaka bölgesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi, 300'den fazla kişi yaralandı

18 Haziran 2018 Pazartesi 17:09
Japonya sarsıldı

İtfaiye ve Afet Yönetimi Dairesinden yapılan açıklamada, depremde çoğu Osaka'da olmak üzere 5 bölgede 307 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, depremde hayatını kaybeden 3 kişinin, 9 yaşındaki bir kız çocuğu ile 80'li yaşlarındaki 2 erkek olduğunu açıkladı.

Osaka yakınında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem çok sayıda binada yangın çıkmasına, yollarda çatlak oluşmasına ve ana su hatlarının hasar görmesine neden olurken bölgede tsunami alarmı verilmedi. Depremin ardından uçak ve tren seferleri askıya alındı; Mihama, Takahama ve Ohi nükleer santrallerinde herhangi bir hasar olmadığı kaydedildi.

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