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Japonya savunmasını gözden geçiriyor

Japonya Kuzey Kore'den gelebilecek 'provokasyonlara' karşı ülkenin kuzeyindeki Hokkaido adasına Patriot (PAC-3) füze savunma sistemi konuşlandırdı.

19 Eylül 2017 Salı 16:54
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Japonya savunmasını gözden geçiriyor

Japonya Kuzey Kore'den gelebilecek 'provokasyonlara' karşı ülkenin kuzeyindeki Hokkaido adasına Patriot (PAC-3) füze savunma sistemi konuşlandırdı.

Diğer taraftan ABD Savunma Bakanı James Mattis Güney Koreli mevkidaşıyla geçen ay Güney Kore'ye 'taktik nükleer silahların' gönderilmesi konusunu ele aldıklarını doğruladı.

Kuzey Kore'nin Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adası üzerinden orta menzilli balistik füze fırlatmasının ardından, Japonya Savunma Bakanı İtsunori Onodera adaya ek füze savunma sistemi konuşlandırıldığını açıkladı. Onodera "Acil durumlar için alınan önlemler kapsamında Hokkaido'nun güneyindeki üsse 1 adet PAC-3 (Patriot Artırılmış Kabiliyet-3) birimi konuşlandıracağız" dedi. Japon Savunma Bakanı "Kuzey Kore gelecekte Japonya üzerinden balistik füze fırlatma dahil başka provokatif eylemlere kalkışabilir. Bakanlık halkın güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alacaktır" ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililere göre Japonya daha önce Hokkaido'nun başka bir bölgesine PAC-3 füze savunma sistemi konuşlandırmıştı.  Balsitk füze denemesinden önce 6. nükleer denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore daha önce 'Japonya'yı batırma' tehdidinde bulunmuş, cumartesi günkü açıklamasında da "ABD ile güç dengesi sağlanana dek nükleer programa devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
JaponyaKuzey Kore
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