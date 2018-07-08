Japonya sellere teslim

Japonya hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, sellerde çoğu Hiroşima'da olmak üzere 92 kişinin kaybolduğunu, genişletilen arama kurtarma çalışmalarına 54 bin kişilik sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye ekiplerinin katıldığını açıkladı. Japonya Meteoroloji Dairesi, Pazar günü Ehime ve Koçi bölgelerinde şiddetli yağış öngörürken, Gifu'da acil durum uyarısının sürdüğü kaydedildi. Ülkede yağışlardan etkilenen bölgede 4.7 milyon kişi için tahliye emri veya önerisi de geçerliliğini koruyor.