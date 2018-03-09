Kabil'de intihar saldırısı

Saldırıda en az 7 kişi öldü. Taliban'ın Tahar vilayetinde bir askeri karakola yönelik saldırısında ise en az 10 polisin öldüğü açıklandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Nasrat Rahimi intihar saldırısının, yüzlerce Hazara'nın 1995'te Taliban tarafından öldürülen liderlerinden Abdul Ali Mazari'nin 23. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlediği bir etkinliğe yönelik olduğunu belirtti.

Etkinliğin yapıldığı Kabil'in batısında, polis noktasında yaşanan patlamada biri polis 7 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırganın etkinlik alanına girmeyi başaramadığı da belirtildi. Kabil'deki saldırıda ölü sayısını 10, yaralı sayısını ise 13 olarak duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak Şii Hazaralar daha önce sıklıkla IŞİD ve Taliban'ın saldırılarına maruz kalmıştı.

Yerel polis sözcüsü Hali Aseir ise ülkenin kuzeyindeki Tahar vilayetinde bulunan bir askeri karakola çok sayıda Taliban militanının saldırdığını, saldırganların desteğe gelen 10 yerel polis gücünü öldürdüğünü, 9'unu da yaraladığını duyurdu.

Polis yetkilisi yerel polis kuvvetlerinin Hocai Gar ilçesindeki karakolda bulunan Afganistan askerlerine destek olmak için giderken pusuya düşürüldüğünü ve Afganistan askerleri arasından kayıp verilmediğini açıkladı.

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