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Kabil'de kanlı intihar saldırısı

Afganistan başkenti Kabil'de Kırsal İyileştirme ve Kalkınma Bakanlığı binası girişindeki intihar saldırısında 12 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi

11 Haziran 2018 Pazartesi 16:02
Kabil'de kanlı intihar saldırısı

Gazni ve Nangarhar vilayetlerinde meydana gelen saldırılarda da ölenler ve yaralananlar var. Kabil polis sözcüsü Haşmet Stanekzai de intihar saldırganının yaya olarak geldiği bölgede iş yerinden ayrılan devlet memurlarını hedef aldığını aktardı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Necip Daniş ölenler arasında devlet memurlarının yanı sıra kadın ve çocukların da olduğunu söyledi. Taliban Cumartesi günü Ramazan Bayramı nedeniyle hükümetin örgütle ilan ettiği ateşkese karşılık vererek 3 günlük ateşkes kararı almıştı.
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