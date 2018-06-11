Kabil'de kanlı intihar saldırısı

Gazni ve Nangarhar vilayetlerinde meydana gelen saldırılarda da ölenler ve yaralananlar var. Kabil polis sözcüsü Haşmet Stanekzai de intihar saldırganının yaya olarak geldiği bölgede iş yerinden ayrılan devlet memurlarını hedef aldığını aktardı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Necip Daniş ölenler arasında devlet memurlarının yanı sıra kadın ve çocukların da olduğunu söyledi. Taliban Cumartesi günü Ramazan Bayramı nedeniyle hükümetin örgütle ilan ettiği ateşkese karşılık vererek 3 günlük ateşkes kararı almıştı.

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