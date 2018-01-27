Kabil kan gölü: 95 ölü, 158 yaralı

Kabil'de Intercontinental Oteli'nde 22 kişinin öldüğü saldırıdan bir hafta sonra şehir merkezinde kalabalık bir bölgeye öğle yemeği saatinde düzenlenen saldırıyı da Taliban üstlendi.

İtalya'nın Acil Yardım isimli örgütünün Afganistan koordinatörü Dejan Panic, faaliyet gösterdikleri travma hastanesinin yakınında bomba yüklü ambulansla düzenlenen saldırıyı 'katliam' diye niteledi. Örgütün hastanesine 50'den fazla yaralı getirildi.

Ölenlerin sayısı yükseldi

Sağlık Bakanlığı, bombalı saldırıda yaşamın yitirenlerin sayısının 95'e çıktığını yaralı sayısının da 158 olduğunu bildirdi.

Bakanlık, ayrıca ölenlerin çoğunun sivil halk olduğu bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Nasrat Rahimi, teröristin, bomba yüklü ambulansla saldırıyı gerçekleştiğini kaydetmişti.

Afgan İçişleri Bakanlığı'na göre saldırgan ambulans sayesinde kontrol noktasından geçti. İlk kontrol noktasında polise bir hastayı yakındaki hastaneye götürdüğünü söyleyerek ilerleyen saldırgan, ikinci kontrol noktasında ambulansa sakladığı patlayıcıları infilak ettirdi.

Olay yerine yakın bir noktada bulunan milletvekili Mirvais Yasini, ambulansın Yüksek Barış Konseyi'nin ofisi ve yabancı büyükelçiliklerin yakınındaki kontrol noktasına ulaştığı sırada infilak ettiğini belirtti.

Patlamanın şiddetiyşe yüzlerce metre çapında binalar sarsıldı, etrafta enkaz oluştu, çukurlar açıldı. Ambulanslar hemen olay yerine gelirken çevredeki insanlar yaralıların kaldırılmasına yardım etti.

Afgan başkentinin kalbine Taliban'ın yine saldırı düzenlemesi, ABD yönetiminin Afganistan için açıkladığı yeni agresif strateji için bir darbe daha teşkil etti.

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