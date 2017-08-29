Kabil’de patlama

Afgan yetkililerin verdiği bilgiye göre, işlek bir alışveriş caddesinde meydana gelen saldırıda en az beş kişi öldü, dokuz kişi yaralandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, saldırının çok sayıda güvenlik görevlisinin Kurban Bayramı öncesinde maaşlarını çekmek için sıraya girdikleri bir bankanın yakınında düzenlendiğini duyurdu. Taliban milisleri kısa bir süre önce, ABD birliklerini çekmediği takdirde Afganistan'ın "bu süper güç için yeni bir mezarlık” olacağını duyurmuştu. Taliban'ın bu tehdidi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki ABD askeri varlığının genişletileceğini açıklamasını takiben gelmişti. Bu saldırı 2017 başından bu yana Afganistan'ın başkentini sarsan 12'nci büyük saldırı. Toplam yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı saldırıların en büyüğü mayıs ayında düzenlenmiş, Kabil'deki diplomatik temsilciliklerin bulunduğu semtte bombalı araçla düzenlenen saldırıda çoğu sivil en az 150 kişi ölmüş, 400'e yakın kişi de yaralanmıştı. DIŞ HABERLER