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'Kaderdaş' oğlunun yanına defnedilecek

Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde 1995'te yaşanan soykırımda katledilen Asim Mujic, aynı soykırımda öldürülen ve 2007'de Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen oğlu Amir'in yanına gömülecek

07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:04
'Kaderdaş' oğlunun yanına defnedilecek

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda Sırplar tarafından öldürülen Asim Mujic, yine aynı soykırımda öldürülen ve 2007'de Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen oğlu Amir'in yanında toprağa verilecek. 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırp askerlerce katledildiği soykırımın 23. yıl dönümünde, 11 Temmuz'da yapılacak toplu cenaze töreninde Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek 35 isimden biri de Soykırımda katledildikten sonra Zvornik yakınındaki Kamenica'daki bir toplu mezara oğlu ile gömülen ve yıllar sonra yapılan kazılarda bedenine ulaşılan Asim Mujic, kimlik tespitinin yapılmasının ardından yeniden oğlu ile buluşacak.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımında eşini ve oğlunu kaybeden Tahira Mujic, en sevdiklerini son görüşünü ve onları son sözlerini dün gibi hatırlıyor. Savaşta tamamen yıkılan evine 2004'te dönen Tahira Mujic, Srebrenitsa'daki evinde yalnız yaşıyor. Tahira Mujic, oğlunu Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnettikten sonra içinin huzur bulduğunu belirterek, "Oğlumun bedeni neredeyse tümdü. Sadece elinde ve ayağında ufak bir kısım eksikti." dedi.
AA

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