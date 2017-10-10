Kaliforniya cayır cayır

Geçtiğimiz ay ülkenin doğusunda kasırgalarla boğuşan ABD, bu kez batıda şiddetli yangınlarla mücadele ediyor. ABD'nin batısında yer alan en kalabalık eyaleti konumundaki Kaliforniya'da 14 ayrı yerde çıkan yangında toplam bin 500 ev, binlerce dönüm üzüm bağı ve çok sayıda iş yeri zarar gördü.

San Francisco'nun kuzeyinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak yaklaşık 73 bin dönüm alanda etkili olan yangınlar 10 kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına yol açtı. Şiddetli rüzgarlar, san Francisco'nun 225 kilometre kuzeyindeki yangınlara müdahaleyi güçleştiriyor.

Alevlerin tehdit ettiği yerleşim birimlerinden tahliye edilen 20 bini aşkın kişi güvenli bölgelere yerleştirildi. Kaliforniya Valisi Jerry Brown, eyaletin kuzeyinde çıkan ve birçok bölgede halkın tahliye edilmesine neden olan yangınlar nedeniyle 'acil durum' ilan etti. Tahliye edilen yerler arasında en az iki hastane ve çok sayıda yerleşim yeri de bulunuyor.

San Francisco'daki Ulusal Meteoroloji Dairesi de itfaiye ve diğer kurumların alarma geçmesini sağlayan kırsal alanda yangın çıkacağına ve büyük olasılıkla yayılabileceğine ilişkin 'kırmızı bayrak uyarısı' yayınladı.

HABER MERKEZİ