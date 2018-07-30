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Kamboçya'da bir tuhaf seçim

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ana muhalefet partisinin kapatıldığı için katılamadığı seçimlerde iktidar partisi parlamentodaki tüm sandalyeleri kazandı!

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:08
Kamboçya'da bir tuhaf seçim

Kamboçya'da iktidar partisi Pazar günü yapılan genel seçimlerde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazandı! Channel News Asia internet sitesinde yer alan habere göre, Kamboçya Halk Partisi (CPP) Sözcüsü Sok Eysan, seçimde geçerli oyların yüzde 77.5'ini kazanan iktidar partisinin meclisteki 125 sandalyenin tamamını kazandığını duyurdu.

İktidar partisi dışında 19 siyasi partinin yarıştığı seçim, ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) geçen yıl kapatılması ve üyelerinin siyasetten men edilmesi nedeniyle 'gerçek bir rekabetin olmadığı' gerekçesiyle eleştirilmişti.

Demokrasinin ölümü

Kapatılan CNRP'nin Tayland'da sürgünde bulunan mensupları, seçimin ardından yaptıkları yazlılı açıklamada, "Bu düzmece seçimin ardından Kamboçya'da demokrasi adına geriye ne kaldıysa yerini doğrudan diktatörlüklüğe bırakmıştır" ifadelerini kullandı. Başbakan Hun Sen liderliğindeki hükümetin artık meşruluğunu kaybettiğini dile getiren muhalefet liderleri, "Tüm dünyadaki hükümetleri ve şirketleri uyarıyoruz.

Bugünden itibaren Kamboçya'nın hukuksuz rejimiyle yapacakları tüm anlaşma, antlaşma ve sözleşmelerin hiçbir geçerliliği olmayacak ve gelecekteki demokratik Kamboçya hükümeti tarafından yeniden gözden geçirilecektir" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan ABD, seçimleri 'defolu' diye niteledi ve Kamboç hükümet mensuplarına yönelik vize kısıtlamalarının da olduğu bazı yaptırımlar uygulanmasının öngörüldüğünü belirtti. Ülkedeki ana muhalefet partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) geçen yıl kapatılmış, partiden 118 isim siyasetten men edilmişti.

Başta Adidas ve Nike olmak üzere Marks and Spencer, H&M, Zara, C&A gibi küresel giyim markaları Kamboçya'da üretim yaptırıyor.
DIŞ HABERLER

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