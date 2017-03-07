Kamu binaları IŞİD’den geri alındı

Operasyon kapsamında El Hurriye Köprüsü’nün kontrolü de Irak güçlerine geçti. Irak İçişleri Bakanlığı’na bağlı Acil Güçler Sözcüsü Abdulemir el Mehdavi yaptığı açıklamada, "Irak ordusuna bağlı özel kuvvetler IŞİD’in kalesi Musul'daki en önemli hükümet binasını geri aldı" dedi. Mehdavi, IŞİD’in elinde tuttuğu valilik binası başta olmak üzere etrafındaki birkaç hükümet binasında kontrolün sağlandığını, dün gece başlayan operasyonda birçok militanın öldürüldüğünü söyledi. Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Kahraman federal polisler ve Acil Güçler, Ninova eyaletindeki (Musul’un da bağlı olduğu eyalet) hükümet binalarını özgürleştirdi ve ikinci köprüde (El Hurriye Köprüsü) kontrolü sağladı. Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 17 Ekim'de Musul'u IŞİD’den kurtarması için operasyon başladığını duyurmuştu. Musul'un doğusunu ocak ayının sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan itibaren kentin batısının da IŞİD’den kurtarılması için operasyon başlatmıştı.