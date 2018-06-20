Kanada'da esrar yasallaştı

Kanada Senatosu esrar kullanımını yasallaştırdı. Temsilciler Meclisi'nin revize ettiği yasa tasarısını 52'ye karşı 29 oyla kabul eden Senato, 8 ile 12 hafta içinde yasal marihuana satışına başlanmasının önünü açtı. Kanada böylece keyif için esrar kullanımına müsaade eden 7 ülkeden biri oldu. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde marihuana tüketicilerine yönelik cezai yaptırımlar uygulanmıyor ve çok sayıda ülke tıbbi amaçlı marihuana tüketimini yasallaştırdı. Esrarın üretimi, kullanımı ve satışı daha önce Avusturya, Hollanda, İspanya, Uruguay, Jamaika ve Güney Afrika'da legal hale getirilmişti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin 8 eyaletinde de marihuana yasal. Hint keneviri bitkisinden üretilen marihuananın artık legal olarak tüketilebileceği Kanada'da bu yasayla birlikte yeni bir sektör iç pazara dahil edilmiş oldu.

Şimdiden Kanadalı marihuana üreticilerine milyonlarca dolar yatırım yapan uluslararası yatırımcılar Kanada'nın yeni uygulamayı pratiğe dökeceği süreci merakla takip ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau bu yasayla 2015 seçim kampanyasının öne çıkan vaatlerinden birini yerine getirmiş oldu. Esrarın keyif için kullanılmasının önünü açan yasal düzenleme ülkede satışa sunulacak marihuana üretiminin federal hükümet tarafından denetlenmesini öngörüyor. Ancak satışa dair kararları yerel yönetimler verecek. DIŞ HABERLER SERVİSİ