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Kanada'dan misillemeler başlıyor

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ABD'nin uygulayacağı gümrük tarifelerine karşı hazırladıkları misilleme tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve bundan geri adım atmayacaklarını söyledi

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:41
Kanada'dan misillemeler başlıyor

Freeland, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamayla ABD ürünlerine 16.6 milyar dolarlık misilleme vergi getirdiklerini duyurdu. ABD yönetiminin söz konusu tedbirlere gerekçe olarak ulusal güvenlik kaygılarını ileri sürmesini 'saçma' ve 'incitici' olarak nitelendiren Freeland, "Kanada, ABD pazarı için her zaman güvenli ve güvenilir bir çelik ve alüminyum kaynağı olmuştur.

ABD'nin Kanada çelik ve alüminyumu üzerine getirdiği tarifeler, Dünya Ticaret Örgütü ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kuralları uyarınca korumacı ve yasa dışıdır. Bu talihsiz ve eşi görülmemiş anlaşmazlığa gerçek bir çözüm, ABD'nin çelik ve alüminyum üzerindeki tarifelerini geri çekmesidir" dedi.
AA

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