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Kanada DTÖ'ne şikayette bulundu

ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi koyması üzerine AB'nin ardından Kanada da Dünya Ticaret Örgütü’ne resmi şikayette bulundu. Kanada Dışişleri Bakanı Freeland vergileri "yasadışı" olarak niteledi

02 Haziran 2018 Cumartesi 18:06
Kanada DTÖ'ne şikayette bulundu

ABD'nin alüminyum ile çelik ürünlerine ek gümrük vergileri koyması üzerine Avrupa Birliği'nin AB ardından Kanada da Dünya Ticarat Örgütü'ne (DTÖ) anlaşmazlığın çözümü için başvuruda bulundu. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Washington'un yürürlüğe soktuğu ek gümrük vergilerinin ABD'nin uluslararası ticari yükümlülüklerine ve DTÖ kurallarına aykırı olduğunu söyledi.

Ülkesinin ABD'nin en önemli müttefiki ve ABD'den en çok çelik alan ülke olduğunu belirten Freeland gümrük vergilerinin "kabul edilemez" ve "yasadışı" olduğunu belirtti. "Uluslararası ticaret sisteminin altını oyan ekonomik korumacılığa karşı Kanada işçilerinin ve Kanada'nın çıkarlarını koruyacağını" söyleyen Freeland, konuyla ilgili olarak Avrupa Birliği ile yakın işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.

Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi içeren düzenleme ABD'de cuma günü yürürlüğe girmişti. Kanada'dan önce de Avrupa Birliği Cuma günü DTÖ'ye resmi şikayette bulunmuş ve karşı gümrük vergileri koyacağını duyurmuştu.

Avrupa Birliği 20 Haziran tarihinde yürürlüğe girmek üzere ABD'den ithal edilen yaklaşık 2 milyar 800 milyon euro değerinde ürüne ek gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Bu ürünler arasında viski, yer fıstığı ezmesi, Harley-Davidson marka motosiklet ve Levi's marka kot pantolon bulunuyor.

Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström Avrupa çeliğine uygulanan ek gümrük vergilerini kabul etmediklerini belirtmişti. "ABD tehlikeli bir oyun oynuyor" diyen Malmström, gümrük vergilerinin meşru olmadığını ve "tamamen korumacılık" olduğunu kaydetmişti.
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