Kanada’da mescid kundaklandı

Açıklamada, mescidin ana giriş kapısına benzin dökülerek başlatılan yangının itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldüğü ve olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi. Edson İslam Toplumu ve Mescidi Derneği Başkan Yardımcısı Toufik Baterdouk, "Cemaatten birkaç kişi namazlarını yeni bitirmişti. Bayram kutlaması yapıyorduk.

İçeride aileler ve çocuklar da vardı. Yangın başladığında park yerinde olan bazı üyelerimiz hemen itfaiyeyi aramışlar. İtfaiyenin hemen gelmesi büyük bir faciayı önledi." ifadelerini kullandı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde yangın başladığında hızla camiden uzaklaşan çantalı bir kişi gördüklerini belirten Baterdouk, kayıtları polise teslim ettiklerini söyledi.

Edson'daki mescidin 5 yıldır hizmet verdiğine ve daha önce hiçbir sorun yaşamadıklarına işaret eden Baterdouk, "Burada büyüdüm, çocuklarım burada doğdu, ailem üç kuşaktır burada yaşıyor. Burası harika bir kasaba ve hiçbir zaman hiçbir sorunumuz olmadı. Bazı çocuklar ateşten çok korktu. Neler olup bittiğini anlamayan çocuklara bir şey söyleyemedik. Ebeveynler olarak bunu çocuklara nasıl anlatacağımızı bilemedik." diye konuştu.

AA