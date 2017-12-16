Karlov cinayeti için Rusya'dan heyet geliyor

Rusya heyetinde savcı, güvenlik ataşesi, Acil Durum Bakanlığı yetkilileri ve adli tıp yetkilileri olacak.

Rus heyet 19 Aralık Salı günü Ankara'ya gelerek Emniyet Genel Müdürlüğünde temaslarda bulunacak. Heyettekiler, daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek soruşturmaya ilişkin görüşmelerde bulunacak.

Rus heyet, Karlov'un hayatını kaybettiği saldırının ardından Ankara'ya gelerek, cinayetin işlendiği Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde incelemelerde bulunmuş, daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etmişti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 5 kişi tutuklanmıştı.

HABER MERKEZİ